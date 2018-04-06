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    Стало известно, сколько украинцев ежегодно погибают на производстве

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    Как сообщили в Федерации профсоюзов Украины, "эксперты убеждены, что статистика является далеко не полной, что обусловливается, в частности, значительным теневым сектором и сокрытием несчастных случаев".
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Каждый год более 400 украинцев гибнут на производстве и более 5 тысяч получают производственные травмы, заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, сообщает Укринформ.

    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
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    "Эксперты убеждены, что эта статистика является далеко не полной, что обусловливается, в частности, значительным теневым сектором и сокрытием несчастных случаев", — отметил Шубин.

    По его словам, восстановления требует система профилактики профессиональных заболеваний, в том числе через возрождение полноценного функционирования санаторно-курортного лечения для работников.

    "Этот вопрос два года находится на повестке дня требований работников и профсоюзов. За это время в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, создан и запущен обновленный фонд социального страхования. Проблема много раз рассматривалась на многих правительственных площадках, однако и до сих пор остается нерешенной", — рассказал Шубин.

    Он добавил, что весь этот период сотни тысяч работников фактически лишены своего права на полноценное восстановление утраченного на производстве здоровья.

    Как сообщалось ранее, в 2017 году Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 4 965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными.

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