Стало известно, сколько украинцев ежегодно погибают на производстве

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Каждый год более 400 украинцев гибнут на производстве и более 5 тысяч получают производственные травмы, заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, сообщает Укринформ.

"Эксперты убеждены, что эта статистика является далеко не полной, что обусловливается, в частности, значительным теневым сектором и сокрытием несчастных случаев", — отметил Шубин.

По его словам, восстановления требует система профилактики профессиональных заболеваний, в том числе через возрождение полноценного функционирования санаторно-курортного лечения для работников.

"Этот вопрос два года находится на повестке дня требований работников и профсоюзов. За это время в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, создан и запущен обновленный фонд социального страхования. Проблема много раз рассматривалась на многих правительственных площадках, однако и до сих пор остается нерешенной", — рассказал Шубин.

Он добавил, что весь этот период сотни тысяч работников фактически лишены своего права на полноценное восстановление утраченного на производстве здоровья.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 4 965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными.