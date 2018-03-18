В Украине с начала года в пожарах погибли более 600 человек

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Украине с начала года в результате пожаров погибли более 600 человек, пострадали — почти 350.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, за минувшие сутки на пожарах в Украине погибло 5 человек.

В ГСЧС отметили, что с начала года зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе — 6226, на производственной сфере — 485, на транспорте — 663, другие — 2188. Удалось спасти 469 человек, трое из которых — в течение минувших суток.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей, которых одних дома без присмотра оставила мать.