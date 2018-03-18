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    Общество

    В Украине с начала года в пожарах погибли более 600 человек

    (обновлено: )12
    В ГСЧС так же сообщили, что в пожарах пострадали около 350 человек, удалось спасти 469 человек.
    ГСЧС сообщила о пожаре в одном из киевски бизнес-центров
    ГСЧС

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Украине с начала года в результате пожаров погибли более 600 человек, пострадали — почти 350.

    Об этом сообщается в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    По данным спасателей, за минувшие сутки на пожарах в Украине погибло 5 человек.

    В ГСЧС отметили, что с начала года зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе — 6226, на производственной сфере — 485, на транспорте — 663, другие — 2188. Удалось спасти 469 человек, трое из которых — в течение минувших суток.

    Ранее сообщалось, что в  Кировоградской области в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей, которых одних дома без присмотра оставила мать.

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