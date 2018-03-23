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    В Канаде погиб украинский капитан

    (обновлено: )14321
    Как отмечается, мужчина упал с трехметровой высоты на спину, в результате чего получил серьезную травму головы. Группа медиков не смогла спасти украинца и констатировала его смерть.
    Сухогруз. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На борту балкера Sage Amazon в канадском Порт-Даниэль трагически погиб украинский капитан. Как сообщает FleetMon, мужчина упал с трехметровой высоты на спину, в результате чего получил серьезную травму головы. Команда судна вызвала медиков, которые приехали оперативно, однако полученная моряком травма была несовместима с жизнью.

    Группа медиков не смогла спасти украинца и констатировала его смерть.

    Погибшему было 54 года. Несчастный случай произошел, когда сухогруз стоял на якоре в Порт-Даниэль (провинция Квебек, залив Святого Лаврентия). Балкер Sage Amazon прибыл туда, чтобы взять груз с цементом.

    Напомним, в августе прошлого года умер украинец, пострадавший при пожаре на нефтяной скважине в России.

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