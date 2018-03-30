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    Трагедия на польской границе: погиб украинец

    (обновлено: )26611
    На месте ДТП на границе с Польшей
    nowiny24.pl

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В очереди возле пункта пропуска Медика на польско-украинской границе погиб 64-летний водитель грузовика, гражданин Украины. Об этом сообщает Nowiny24 в пятницу, 30 марта.

    nowiny24.pl
    На месте ДТП на границе с Польшей

    Инцидент произошел в четверг в нескольких сотнях метров от пункта пропуска Медика на территории Польши.

    По предварительной информации, фура украинца стояла в очереди. Мужчина решил выйти из кабины. При этом он не посмотрел назад и попал под колеса автомобиля Skoda, которым управлял 22-летний гражданин Украины.

    Водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Экспертиза показала, что водитель автомобиля Skoda был трезв.

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