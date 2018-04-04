Появились подробности огромного провала на дороге Сумы - Прилуки

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Служба автомобильных дорог подтвердила факт образовавшегося на дороге огромного провала, но уточнила, что инцидент произошел не на территории Сумской области, а на 189-м км автомобильной дороги Н-07 перед поворотом на поселок Сребное со стороны Прилук Черниговской области, пишет 0542.

Ранее на странице Славы Дедофа в Facebook появились кадры огромного провала "на трассе Сумы — Прилуки — Киев". По его словам, часть дороги за Ромнами размыта, а глубина провала составляет около полутора метров. Видео вызвало волну гневных комментариев.

Издание уточняет, что паводок повредил часть дороги национального значения Сумы — Ромны — Прилуки. Длина образовавшегося рва составила 650 метров, а глубина — от 0,5 метра до 1,5 метра.

На ликвидацию последствий размыва была направлена бригада филиала "Сребнинского райавтодора". По состоянию на вечер вторника место чрезвычайной ситуации пытались засыпать щебнем. На дороге установлены дорожные предупредительные знаки и оградительная лента. Работы проводятся без ограничения в движении на этом участке.