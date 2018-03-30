Из харьковского СИЗО сбежал подозреваемый-рецидивист

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой в четверг бежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (следственный изолятор), сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, передают Українські Новини.

Сотрудники СИЗО сообщили о происшествии правоохранителям и в Министерство юстиции.

Яровой — уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области. Он был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). Проводятся розыскные мероприятия.

В конце прошлого года рецидивист устроил стрельбу в Харьковской области. Полицейские установили личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.