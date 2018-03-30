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    Из харьковского СИЗО сбежал подозреваемый-рецидивист

    (обновлено: )13704
    Ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой бежал из следственного изолятора в Харькове в четверг. Он был арестован 23 марта. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.
    СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой в четверг бежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (следственный изолятор), сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, передают Українські Новини.

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    Сотрудники СИЗО сообщили о происшествии правоохранителям и в Министерство юстиции.

    Яровой — уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области. Он был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). Проводятся розыскные мероприятия.

    В конце прошлого года рецидивист устроил стрельбу в Харьковской области. Полицейские установили личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.

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