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    Общество

    Недетская любовь: полиция отыскала подростка, который сбежал к подруге

    (обновлено: )7801
    В полиции сообщили, что 14-летний житель Кировоградской области тайком сбежал из дома и приехал к своей девушке в другую область.
    Влюбленный беглец
    Головне управління Національної поліції в Київській області

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Броварской отдел полиции Киевской области от правоохранителей Кировоградской области поступило сообщение об исчезновении 14-летнего подростка.

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    По предварительной информации было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района Киевской области.

    Правоохранители оперативно установили местонахождение беглеца. Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в интернете решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область, сообщает полиция Киевской области.

    Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

    Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области двое несовершеннолетних подростков за ночь угнали два автомобиля.

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