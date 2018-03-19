Недетская любовь: полиция отыскала подростка, который сбежал к подруге

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Броварской отдел полиции Киевской области от правоохранителей Кировоградской области поступило сообщение об исчезновении 14-летнего подростка.

По предварительной информации было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района Киевской области.

Правоохранители оперативно установили местонахождение беглеца. Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в интернете решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область, сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области двое несовершеннолетних подростков за ночь угнали два автомобиля.