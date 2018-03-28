На Закарпатье мать забила дочь молотком

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области женщина 1986 года рождения на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь 2011 года рождения.

"Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по голове, чем нанесла ребенку телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — сообщает подробности полиция.

if.npu.gov.ua На месте ЧП в Закарпатской области

Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного п.2. ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти.