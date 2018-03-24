Неосторожное обращение с боеприпасами. В Донбассе погиб военный

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Военный погиб и еще один был ранен в одной из бригад на линии разграничения в Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием.

Об это сообщил в субботу пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения, не совместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным силовиков, выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщалось ранее, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что за время военной операции в Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.