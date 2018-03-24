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    Неосторожное обращение с боеприпасами. В Донбассе погиб военный

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    Как сообщили в штабе, в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий.
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Военный погиб и еще один был ранен в одной из бригад на линии разграничения в Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием.

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    Об это сообщил в субботу пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

    "Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения, не совместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении пресс-центра.

    По данным силовиков, выясняются обстоятельства инцидента.

    Как сообщалось ранее, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что за время военной операции в Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.

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