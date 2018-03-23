В Раде назвали число погибших в Донбассе военных

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что за время военной операции в Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба парламента в пятницу по итогам встречи Геращенко с делегацией Латвии.

"Политик проинформировала, что за четыре года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей погибли более 10 тысяч человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В начале марта Геращенко сообщала, что за время военной операции в Донбассе погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины, также за это время погибли 138 детей. Осенью минувшего года в Генштабе ВС Украины заявили, что с начала военной операции безвозвратные потери силовиков составили 2 333 человек, еще 8 377 силовиков были ранены или травмированы. Президент Украины Петр Порошенко осенью заявлял, что более 2,7 тысячи украинских военных погибли за время конфликта.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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