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    Происшествия

    В центре Запорожья подорвали внедорожник

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (328)

    (обновлено: )11910
    В результате взрыва, вероятно, гранаты, были повреждены два авто: Mitsubishi, под который был брошен взрывной предмет, и припаркованная рядом LADA Kalina. Жертв и пострадавших нет.
    Подрыв авто в центре Запорожья
    061.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили взрывной предмет под припаркованный Mitsubishi Lancer в центре Запорожья, передает местный сайт 061

    Как сообщается, ЧП произошло около 20.50 в четверг по ул. Школьная, 34 (в районе остановки Малый рынок).

    061.ua
    Подрыв авто в центре Запорожья

    "Известно, что взорвалось авто Mitsubishi. Осколком повредило автомобиль LADA Kalina, который находился рядом. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники ГУГСЧС", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Столкновения атошников и полиции в Запорожье

    Пострадавших в результате взрыва нет.

    Накануне под зданием Запорожского областного совета произошли столкновения между бывшими участниками АТО и полицией. 

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