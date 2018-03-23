В центре Запорожья подорвали внедорожник

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили взрывной предмет под припаркованный Mitsubishi Lancer в центре Запорожья, передает местный сайт 061.

Как сообщается, ЧП произошло около 20.50 в четверг по ул. Школьная, 34 (в районе остановки Малый рынок).

061.ua Подрыв авто в центре Запорожья

"Известно, что взорвалось авто Mitsubishi. Осколком повредило автомобиль LADA Kalina, который находился рядом. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники ГУГСЧС", — говорится в сообщении.

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Пострадавших в результате взрыва нет.

Накануне под зданием Запорожского областного совета произошли столкновения между бывшими участниками АТО и полицией.