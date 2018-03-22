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    Стычки участников АТО и охраны Запорожского облсовета

    (обновлено: )9412
    Бывшие участники АТО требовали бесплатного выделения земли, которое им положено по закону. Военные попытались прорваться на сессию Запорожского облсовета и добиться встречи с представителями Госгеокадастра.
    Видео "Время новостей"

    В четверг, 22 марта, в Запорожском областном совете произошли столкновения участников АТО и охраны административного здания. Бывшие военные попытались взять облсовет штурмом и попасть на сессию.

    Фото "Сайт города Запорожье"
    Участники АТО прорываются на заседание Запорожского областного совета 22 марта

    Штурмующие облсовет бывшие военные заблокировали фойе и столпились возле пункта пропуска полиции.

    Главным требованием протестующих стало выделение обещанной земли участникам АТО. Они требовали встречи с руководством облсовета и представителями Госгеокадастра.

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