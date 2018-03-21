наверх
21.03.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черниговской области мужчина забил насмерть двухлетнюю девочку

    (обновлено: )13202
    В полиции сообщили, что судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести сама себе.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Нежинском районе Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который забил до смерти двухлетнюю девочку.

    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

    "20 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Нежинского района умер ребенок. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранителей встретили две женщины — хозяйка и ее подруга, которая квартировала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь именно подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упал. Уже тогда полицию насторожила отсутствие в доме хозяина, а хозяйка не смогла указать где его искать. Оперативники начали поиски мужчины", —собщает полиция.

    Труп девочки был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести сама себе.

    Ранее судимого мужчину оперативники криминальной полиции Нежина быстро вычислили в районном центре и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

    Продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Англии проходит судебный процесс над французской парой, обвиняемой в пытках и жестоком убийстве своей няни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России