В Черниговской области мужчина забил насмерть двухлетнюю девочку

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Нежинском районе Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который забил до смерти двухлетнюю девочку.

"20 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Нежинского района умер ребенок. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранителей встретили две женщины — хозяйка и ее подруга, которая квартировала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь именно подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упал. Уже тогда полицию насторожила отсутствие в доме хозяина, а хозяйка не смогла указать где его искать. Оперативники начали поиски мужчины", —собщает полиция.

Труп девочки был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести сама себе.

Ранее судимого мужчину оперативники криминальной полиции Нежина быстро вычислили в районном центре и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Англии проходит судебный процесс над французской парой, обвиняемой в пытках и жестоком убийстве своей няни.