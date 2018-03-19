Полиция задержала банду, которая грабила элитные особняки

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители провели задержание банды грабителей в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного особняка.
"В ходе санкционированных обысков дома у задержанных полиция изъяла более двухсот похищенных вещей, которые они не успели реализовать. В частности, среди воровской добычи — квадроциклы, лодочные двигатели, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Полицейским понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти все имущество. Кроме этого, полиция обнаружила в злодеев почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию", — сообщает подробности полиция.
В преступную группу входили пятеро ранее судимых граждан — жителей Чернигова и области. В ходе оперативной и следственной работы полицейские выяснили, что задержанные — часть гораздо многочисленнее воровской шайки, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.
Полиция Черниговщины уже установила причастность разоблаченной воровской группы более чем до двух десятков подобных преступлений.
По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Решением суда подозреваемые арестованы.
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