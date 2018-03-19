Полиция задержала банду, которая грабила элитные особняки

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители провели задержание банды грабителей в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного особняка.

"В ходе санкционированных обысков дома у задержанных полиция изъяла более двухсот похищенных вещей, которые они не успели реализовать. В частности, среди воровской добычи — квадроциклы, лодочные двигатели, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Полицейским понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти все имущество. Кроме этого, полиция обнаружила в злодеев почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию", — сообщает подробности полиция.

cn.npu.gov.ua Задержание банды

В преступную группу входили пятеро ранее судимых граждан — жителей Чернигова и области. В ходе оперативной и следственной работы полицейские выяснили, что задержанные — часть гораздо многочисленнее воровской шайки, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.

cn.npu.gov.ua Задержание банды

Полиция Черниговщины уже установила причастность разоблаченной воровской группы более чем до двух десятков подобных преступлений.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Решением суда подозреваемые арестованы.

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