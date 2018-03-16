Головой об прилавок. В Днепре девушку цинично избили при ограблении

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Днепре сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от местной жительницы, которую побил мужчина. Как сообщила потерпевшая, на территории проспекта Мира ее избил мужчина, который также отобрал у нее мобильный телефон.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ограбление произошло на территории возле рынка на Вольном переулке. Днепрянка сообщила о том, что мужчина вначале оскорблял ее, после чего принялся бить девушку головой об прилавок.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который отрицает факт избиения днепрянки. На данный момент сотрудники полиции устанавливают подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Житомире неизвестные грабители жестоко избили 19-летнюю студентку Викторию Шилюк, порезав ей горло.