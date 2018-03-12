В центре Киева ограбили квартиру на 2 млн гривен

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Столичные оперативники задержали группу квартирных воров в Шевченковском районе.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа, злоумышленники хорошо подготовились к краже.

"За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили у входных дверей нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, возвращались ли владельцы домой. А уже на следующий день подъехали к дому. Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входной двери. В доме они находились где-то полчаса: похитили 69 000 долларов США, 4000 евро и золотые украшения из сейфа", — сообщил Приступа.

kyiv.npu.gov.ua На месте ограбления в Киеве

Задержанными оказались двое 32-летних жители Киевской области, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. А их сообщник — 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.