Жестокое убийство в Павлограде: школьник зарезал семью с ребенком

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области в частном секторе произошло двойное убийство.

Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.

"На линию «102» позвонил мужчина, который шел мимо частного дома и услышал крик о помощи. Зайдя в двор, он увидел в луже крови женщину, которая сказала, что в доме режут её ребенка. Полицейские приехавшие на место, увидели страшную картину: труп 30-летнего хозяина дома, его окровавленную 35-летнюю беременную жену и внутри дома — ребенка с многочисленными колото-резаными ранами. «Скорая помощь» доставила пострадавших в реанимацию горбольницы №4. Женщину удалось спасти, а 4-летний ребенок умер в больнице", — сообщает подробности портал.

xn--80aafeg3bveo.dp.ua На месте резни в Павлограде

xn--80aafeg3bveo.dp.ua На месте резни в Павлограде

Как стало известно, хозяин дома открыл дверь, в которую постучали. Парень нанес мужчине ножевые ранения, несовместимые с жизнью. На шум выбежала жена, которую убийца ранил тем же ножом. Разбив окно, парень забрался в детскую и напал на спящего ребенка.

После расправы над семьей преступник с места преступления. На поиски злоумышленника был задействован весь личный состав отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

Как оказалось, парень в ближайшую больницу — когда он разбивал окно, то поранился. Из собственных источников Павлоград.dp.ua известно, что подозреваемый — ученик школы №3, 11-классник, ранее имевший проблемы с законом.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив. По данному факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины. Сегодня школьнику будут выбирать меру пресечения. Также сегодня состоятся похороны погибших малыша и его отца.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вечером 8 марта произошла массовая драка.