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    Жестокое убийство в Павлограде: школьник зарезал семью с ребенком

    (обновлено: )96903
    Преступником, убившим семью, оказался ученик павлоградской школы №3, 11-классник, ранее имевший проблемы с законом.
    На месте резни в Павлограде
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    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области в частном секторе произошло двойное убийство.

    Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.

    "На линию «102» позвонил мужчина, который шел мимо частного дома и услышал крик о помощи. Зайдя в двор, он увидел в луже крови женщину, которая сказала, что в доме режут её ребенка. Полицейские приехавшие на место, увидели страшную картину: труп 30-летнего хозяина дома, его окровавленную 35-летнюю беременную жену и внутри дома — ребенка с многочисленными колото-резаными ранами. «Скорая помощь» доставила пострадавших в реанимацию горбольницы №4. Женщину удалось спасти, а 4-летний ребенок умер в больнице", — сообщает подробности портал.

    xn--80aafeg3bveo.dp.ua
    На месте резни в Павлограде
    xn--80aafeg3bveo.dp.ua
    На месте резни в Павлограде

    Как стало известно, хозяин дома открыл дверь, в которую постучали. Парень нанес мужчине ножевые ранения, несовместимые с жизнью. На шум выбежала жена, которую убийца ранил тем же ножом. Разбив окно, парень забрался в детскую и напал на спящего ребенка.

    После расправы над семьей преступник с места преступления. На поиски злоумышленника был задействован весь личный состав отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

    Как оказалось, парень в ближайшую больницу — когда он разбивал окно, то поранился. Из собственных источников Павлоград.dp.ua известно, что подозреваемый — ученик школы №3, 11-классник, ранее имевший проблемы с законом.

    Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив. По данному факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины. Сегодня школьнику будут выбирать меру пресечения. Также сегодня состоятся похороны погибших малыша и его отца.

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вечером 8 марта произошла массовая драка

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