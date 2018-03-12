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    В луже крови в заброшенном доме. В Днепре нашли пропавшую девушку

    (обновлено: )1521
    Несовершеннолетнюю Ксению Павлову нашли в луже крови, без сознания в заброшенном доме. Девочку госпитализировали в больницу в Киев.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Днепре нашли пропавшую 8 марта несовершеннолетнюю Ксению Павлову. Ее поисками занимались в течение 4 дней.

    Последний раз девочку видели на улице Боброва, затем она должна была прийти в клуб «Лабиринт» на улице Харьковской, 3. Об этом Информатору сообщили родственники девочки.

    dp.informator.ua
    Ксения Павлова

    Парень Артем, который представился бойфрендом Ксении, сообщил, что поиски закончились — девочку якобы нашли. Эту же информацию предоставила и Ника — девушка, которая представилась сестрой Ксении. При этом, Артем рассказывал, что заявление о пропаже в полицию не подавали, так как «ждали положенные 3 дня».

    По информации Подробностей, Ксению нашли в луже крови, без сознания в заброшенном доме. Девочку увезли в больницу в Киев.

    Напомним, в Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину.

     

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