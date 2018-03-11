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    В Николаевской области сгорели сразу 17 авто

    (обновлено: )17512
    В Николаевской области в одноэтажном металлическом ангаре автобазы возник пожар, во время которого сгорели 17 автомобилей. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человек личного склада.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В масштабном пожаре в селе Николаевка Николаевской области в субботу, 10 марта, во время пожара сгорели 17 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    Отмечается, что машины находились в ангаре.

    "10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО "Павлоградуголь" возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)", — отмечается в сообщении.

    Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человек личного склада.

    На днях в ангаре Киева сгорели четыре авто.

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