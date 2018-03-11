В Николаевской области сгорели сразу 17 авто

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В масштабном пожаре в селе Николаевка Николаевской области в субботу, 10 марта, во время пожара сгорели 17 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что машины находились в ангаре.

"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО "Павлоградуголь" возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)", — отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человек личного склада.

На днях в ангаре Киева сгорели четыре авто.