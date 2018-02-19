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    В Запорожской области женщина сгорела у обогревателя

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    Как установили эксперты, в доме произошло возгорание в жилой комнате, в которой находилась хозяйка дома. Заснула на кресле у которого находился электрический обогреватель.
    В Запорожской области женщина сгорела, греясь у камина
    verge.zp.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Приморском районе Запорожской области произошла трагедия — в собственном доме погибла женщина. Ее тело обнаружили 18 февраля. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, происшествие имело место в жилом доме по ул. Мичурина, 76 в Приморске, там соседи нашли тело женщины без признаков жизни.

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    "По словам соседей, последний раз женщину видели 14 февраля, а в воскресенье 18 февраля заметили, что окна в соседском доме закопчены. Следственно-оперативная группа, выехав на место, установила, что в доме произошло возгорание в жилой комнате, в которой находилась хозяйка дома. 54-летняя женщина, заснула на кресле у которого находился электрический обогреватель. Вероятно, что из-за этого начали тлеть домашние вещи", — рассказали в ГСЧС.

    Точная причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

    Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не выезжали.

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