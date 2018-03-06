В сети показали фото с места шокирующей гибели 8 человек в Бердичеве

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В городе Бердичев Житомирской области в одной из квартир были обнаружены 8 тел, среди которых двое маленьких детей. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

"По собранной полицейскими на месте происшествия информации причиной их смерти предположительно стало отравление угарным газом. Начато уголовное производство", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Нацполиции Дом, где погибли 8 человек от угарного газа

Пресс-служба Нацполиции Дом, где погибли 8 человек от угарного газа

Отмечается, что по указанному факту начато уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в связи с трагедией в Житомирской области президенту Петру Порошенко предложили объявить траур.