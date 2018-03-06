Шокирующая трагедия в Бердичеве. Соседка рассказала о погибшей семье

Семья, погибшая в Бердичеве Житомирской области в результате отравления угарным газом, была спокойная и дила скромно, рассказала одна из соседок погибших.

Накануне, 5 марта, стало известно, что в Бердичеве Житомирской области восемь человек погибли в одном из частных домов, среди погибших — двое детей.

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Информацию о гибели людей подтвердила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

"Да. Это уже подтвержденный факт. (…) Это восемь человек. Они между собой родственники: мать, отец, их двое детей, 1990 и 1997 годов рождения, а также двое внуков — мальчику было три года и девочке в марте должен был исполнится год. Среди погибших — девушка сына и соседка, которая, очевидно, зашла к семье", — сообщила она.

По данным правоохранителей, трагедия произошла тогда, когда люди готовились ко сну.

Ранее сообщалось, что в связи с трагедией в Житомирской области президенту Петру Порошенко предложили объявить траур.