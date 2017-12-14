В Бердичеве авто сбило трех подростков на переходе

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Утром 14 декабря в Бердичеве на площади Соборной трое студентов одного изколледжей были сбиты на пешеходном переходе.

Один из подростков получил тяжелые травмы

"На пешеходном переходе, как раз возле Крепости, в подростков буквально влетел автомобиль Опель. Двое парней успели отскочить от автомобиля, а третий был сбит. При этом его отбросило от пешеходного перехода на 10-12 метров… Пострадавший парень получил множественные ранения. Свидетели утверждают, что у него изо рта и носа сильно текла кровь, сильно повреждена челюсть и нога", — сообщает подробности происшествия издание Бердичев.biz.

Прибывшая "скорая помощь" отвезла пострадавшего в Бердичевскую городскую больницу.

Ранее в Киеве на площади Шевченко на пешеходном переходе грузовик переехал пожилую женщину.

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