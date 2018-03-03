Опять потери. Военные сообщили о ситуации в Донбассе за сутки

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки восемь раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.

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Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "восемь прицельных обстрелов позиций ВСУ". "Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое… защитников получили ранения", — уточняется в сообщении.

Ранее в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта.