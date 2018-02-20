"Милая наивная" девушка снимает и громит квартиры в Запорожье

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители разыскивают 18-летнюю студентку и ее дружков, которые накануне разгромили арендованную квартиру в Запорожье, сообщают "ФАКТЫ" со ссылкой на управление Нацполиции в Запорожской области.

"Открыто уголовное производство. "Погромщиков", если их вина будет доказана, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сообщила полиция.

Горе-арендаторов разыскивает и хозяйка квартиры Анна: "Ко мне пришли две девушки, лет по 18. Такие скромные, с чемоданчиками. Они сказали, что хотят снять мою квартиру на трое суток, — вспоминает хозяйка жилья Анна. — Я бы и подумать не могла, что они такое натворят! Погром начался примерно в 12 часов ночи. Соседи рассказывают — стоял просто невообразимый шум. Слышны были крики и дикий хохот. Соседи вызвали полицию. Но когда оперативники прибыли — уже никого в квартире не было. Когда полиция уехала, шумная компания вернулась в квартиру, чтобы устроить еще больший погром. Когда я пришла, была просто в шоке! Разбита плитка, вырваны "с мясом" двери, поломан диван. Хулиганы разбили одну люстру, другую вырвали с корнем. Повырывали даже трубы и розетки, побили всю посуду. Ущерба — минимум на 50 тысяч гривен. Плюс пропало кое-что из бытовой техники.

ФАКТЫ Студентка громит арендованные квартиры ради развлечения

Фамилия девушки мне была известна. Я пробила ее по интернету и узнала, что эта студентка входит в специальную закрытую группу в социальных сетях. Молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и выкладывает видео в интернет. Все это делается ради популярности.

Я пыталась созвониться с этой Людмилой, но она сказала, что не хочет со мной разговаривать. А потом, после того как я начала выкладывать информацию о погромщиках в интернет, мне стали звонить с незнакомых номеров и угрожать. Что, мол, я неправильно изложила ситуацию".

Видео погрома можно посмотреть здесь.

По информации СМИ, хозяйка разгромленной запорожской квартиры утверждает, что, пробивая информацию о своей квартирантке, от брокеров узнала, что эта же девушка может быть причастна к подобным акциям с квартирами в Киеве и Харькове.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что готовятся изменения в Жилищный кодекс.