ТОП-5 крупнейших винницких мошенников 2017 года

РИА Новости Украина

Приведенные ниже случаи — это вау-преступления, поскольку они хорошо спланированы и качественно реализованы. Редакция издания 20 минут отобрала пятерку афер, которые провернули на винничанах заезжие преступники в течение 2017-го года — и заработали кругленькие суммы. Знайте схемы и будьте настороже, чтобы аферисты не заработали еще больше, пишет Наталья Гончарук.

1. Операция "надуть валютчика"

Мужчина и женщина за несколько часов заработали 60 000 долларов и уехали из Винницы раньше, чем их начали искать. Но прежде, чем все удалось, аферисты хорошо потрудились. Она наняли два офиса, один на "Инфраконе", а второй — в номере гостиницы "Профсоюзная". И обставили их так, будто работают не первый день. Были мебель, техника, вещи…

В заранее оборудованные кабинеты приглашали валютчиков на операции. Связывались с "менялами" по объявлениям, которые те давали в интернете. Сначала меняли у них относительно небольшие суммы, чтобы мужчины были уверены в надежности их, как клиентов. А уже на второй раз — принесли большие суммы. В первом случае — 35 000 долларов, во втором — 25 000 условных единиц.

Разговор с валютчиками вела женщина в парике. Она считала деньги, потом ее отвлекал мужчина — требовал срочно найти какую-то печать. Женщина с ним спорила: "Не видишь, я с клиентом" и так далее. Тот настаивал. Тогда женщина выходила из кабинета с пакетом долларов, оставляя клиента с пакетом гривен и закрывала за собой дверь.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Обмен валют

Клиент ждал, потом заглядывал в пакет и видел сувенирные купюры. Ни позвать на помощь, ни выйти из офиса он не мог. На окнах были сняты ручки, входные двери аферисты устанавливали бронированные. Час-два сидели валютчики в бутафорских офисах, пока решались набрать "102", а за это время преступники спокойно уходили с их долларами. Группу гастролеров, в которой заправляла женщина в парике, до сих пор ищут, и не только винницкие полицейские.

2. Развели под "Шевроле" на 100 тысяч

Житель Винницкой области говорил с луганчанами, когда ему сообщили на специально созданном сайте о выигрыше автомобиля за 480 000 гривен. Чтобы получить машину, надо было срочно внести страховой платеж. Началось все с 6 800 гривен…

Пострадавший несколько раз ездил на маршрутке в Винницу и через банкомат в "Мегамолле" перечислял деньги, чтобы получить машину. Аферисты спрашивали его, сколько дома есть денег. Сказали, это для анкеты. Мужчина назвал сумму сбережений. И под предлогом различных манипуляций у него "вытащили" все 100 000 — до копейки.

Сначала "будущий владелец" несуществующей "Шевроле" заплатил за участие в акции. Затем его "раскрутили" на модную магнитолу и еще на какие-то "понты" в салоне. Чтобы забрать все деньги, придумали специальное предложение: доставят в лафете упакованную в пленку машину в Винницу. Мужчина в полиции рассказывал потом, как мечтал вернуться домой на синем "Шевроле". У него осталось 500 гривен, за которые хотел заправить машину и купить жене с тещей шампанское.

И вот он звонит снова девушке-оператору, спрашивает, выехала его машина. В ответ — хохот.

"Неужели ты еще не понял, что тебя обманули?", — не выдержали аферисты.

Впоследствии полиция проследила звонки — они были сделаны с неподконтрольных территорий.

3. Пожилые аферисты на "Шкоде"

Нет информации о том, чтобы полиция нашла пару престарелых аферистов на "Шкоде" с польскими номерами, которые обманули винницкого пенсионера на обмене тысячи евро.

Мужчина и женщина на "Шкоде Октавии" посадили на Магистратской прохожего дедушку в машину, чтобы тот показал дорогу к первой больнице. По дороге ему наплели историю о больном племяннике, которому везут деньги на операцию, спешат и не знают, где валюту менять. Дед не отказался помочь незнакомцам — дал им 10 тысяч, взял липовые евро, вместо того чтобы направить в обмен валют.

versii.if.ua Сообщения от телефонных мошенников

Что такая мошенническая схема, когда оставляют сувенирные купюры в обмен на деньги, уже сработала не в одном человеке, пострадавший 81-летний дедушка узнал от сотрудников полиции. Последние сразу после звонка на "102" подняли записи с уличных камер наблюдения и установили машину, на которой передвигались мошенники. Теперь — разыскивают синюю "Шкоду Октавию" с номерными знаками GA 410 EY и пару аферистов-гастролеров возрастом под 60 лет.

4. Обманули на дешевом топливе

"Продавали" дешево по телефону и просили перечислить деньги через терминал как раз тогда, когда прыгнули цены. На обновленную схему банального телефонного мошенничества купилась масса винничан. Летом этого года в полицию приходили сразу по нескольку человек с заявлением об одном и том же мошенничестве.

Пострадавшие мужчины рассказывали, что им звонили по телефону и спрашивали, нет ли желания купить бензин или дизельное топливо со скидками. Второй вариант — покупатели поверили в интернет-объявления с таким же содержанием, найденное на сайте ОLХ.

Чтобы купить дешево, надо было действовать по инструкциям. Приехать на заправку, там подойти к ай-боксу, перечислить средства на указанные номера телефонов с чеком об оплате и идти к заправщику, который якобы должен был дать талоны и топливо.

Конечно, заправщики были не в курсе такой "распродажи", поэтому крутили пальцем у виска. Перевозчикам ничего не оставалось, как заявлять в полицию о мошенничестве, поскольку суммы они платили немалые — от 1,5 до 6 тысяч гривен каждый.

5. "Устраивали" на работу за деньги

А вот мошенников, обманывавших винничан, которые искали работу водителями, полиция поймала. В марте прошлого года в полицию пришли с заявлениями об обмане более десятка винничан. Впоследствии полиция разобралась и установила: преступная группа на обмане, кроме Винницы, подзаработала еще в 12-ти регионах страны.

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Кандидаты на работу водителями связывались с работодателем по объявлению о работе, ходили на встречи, слышали обещания, что их берут, и покупали у обманщиков поддельные свидетельства на право перевозки опасных грузов. Цена такого — 1400 гривен. После получения денег псевдо-работодатель исчезал.

По этой схеме работала троица межрегиональных преступников, задержанных в Литине на машине Mercedes. В иномарке полицейские изъяли поддельные удостоверения, мобильные телефоны, револьвер "Флобер", деньги, поддельные номерные знаки Хмельницкой и Днепровской областей.

Когда у одного из задержанных спросили, сколько людей они "развели", в ответ он сказал: "В каждом городе — от 8-ми до 15-ти человек".