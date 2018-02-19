Во Львовской области мужчину загрызли овчарки

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался.

"В Пустомытовское отделения полиции поступила информация о том, что на территории бывшей фермы в одном из сел района обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего — 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками", — сообщает подробности полиция.

При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) в пометкой «несчастный случай». Выясняются обстоятельства происшествия.

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