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    Во Львовской области мужчину загрызли овчарки

    (обновлено: )36831
    В полиции сообщили, что 41-летнего мужчину загрызли овчарки, за которыми он присматривал на территории фермы.
    Агрессивная собака. Архивное фото
    пресс-служба Киевской областной госадминистрации в Facebook

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался.

    Отравление собаки. Первая помощь
    РИА Новости Украина
    Если отравили собаку. Первая помощь

    "В Пустомытовское отделения полиции поступила информация о том, что на территории бывшей фермы в одном из сел района обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего — 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками", — сообщает подробности полиция.

    При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

    По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) в пометкой «несчастный случай». Выясняются обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в  Днепропетровской области овчарка и метис питбуля нанесли женщине тяжелые травмы головы и откусили ногу ниже колена. Пострадавшая скончалась.

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