Мужчина, которого в России загрызла пантера, оказался украинцем - СМИ

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Жертвой нападения пантеры в частном зоопарке Подмосковья стал гражданин Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что хищник напал на смотрителя частного зверинца в Московской области. Мужчина погиб, а пантера вырвалась на свободу.

"Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать", – говорится в сообщении Mash.

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Зверинец, где произошло ЧП, принадлежит российскому бизнесмену, который занимается бизнес-авиацией.