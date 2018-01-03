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    Мужчина, которого в России загрызла пантера, оказался украинцем - СМИ

    (обновлено: )32802
    В частном зоопарке российского бизнесмена произошла трагедия: хищник напал на смотрителя и вырвался на свободу. Погибший оказался гражданином Украины.
    Города мира. Берлинский зоопарк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Жертвой нападения пантеры в частном зоопарке Подмосковья стал гражданин Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что хищник напал на смотрителя частного зверинца в Московской области. Мужчина погиб, а пантера вырвалась на свободу.

    "Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать", – говорится в сообщении Mash.

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    Зверинец, где произошло ЧП, принадлежит российскому бизнесмену, который занимается бизнес-авиацией.

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