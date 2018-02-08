Не выходили на улицу год. В Харькове разоблачили "реабилитационный центр"

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в частном доме незаконно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости 30 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, дом расположен в Немышлянском районе города. Как установлено, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.

По показаниям свидетелей, жертв похищали прямо на улице, затем у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Дом был постоянно под замком, а на окнах — решетки. По словам пленников, они не были на улице больше года.

Правоохранители изъяли у подпольном реабилитационном центре медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначения. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).

khar.gp.gov.ua В Харькове в частном доме незаконно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости 30 человек

Как сообщалось ранее, МВД Грузии возбудило уголовное дело в отношении гражданина Амирана Девнозашвили, который удерживал взаперти восьмерых своих детей.