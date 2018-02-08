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    Не выходили на улицу год. В Харькове разоблачили "реабилитационный центр"

    (обновлено: )39501
    Как установлено, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом. По показаниям свидетелей, жертв похищали прямо на улице.
    В Харькове в частном доме незаконно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости 30 человек
    khar.gp.gov.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в частном доме незаконно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости 30 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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    По данным правоохранителей, дом расположен в Немышлянском районе города. Как установлено, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.

    По показаниям свидетелей, жертв похищали прямо на улице, затем у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Дом был постоянно под замком, а на окнах — решетки. По словам пленников, они не были на улице больше года.

    Правоохранители изъяли у подпольном реабилитационном центре  медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначения. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).

    khar.gp.gov.ua
    В Харькове в частном доме незаконно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости 30 человек

    Как сообщалось ранее, МВД Грузии возбудило уголовное дело в отношении гражданина Амирана Девнозашвили, который удерживал взаперти восьмерых своих детей.

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