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    Всего за одни сутки в Украине случилось 120 пожаров

    (обновлено: )5810
    Всего за прошедшие сутки произошло 120 пожаров, было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники.
    Тушение пожара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Украине за сутки спасатели осуществили 1223 выезда к местам возникновения чрезвычайных ситуаций, было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Так, всего за прошедшие сутки произошло 120 пожаров, а с начала года было зафиксировано 3938.

    "В результате принятых мер, за сутки было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники", − сказано в сообщении.

    Напомним, В Запорожье утром в воскресенье, 28 января, произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.

     

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