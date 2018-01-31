Всего за одни сутки в Украине случилось 120 пожаров

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Украине за сутки спасатели осуществили 1223 выезда к местам возникновения чрезвычайных ситуаций, было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, всего за прошедшие сутки произошло 120 пожаров, а с начала года было зафиксировано 3938.

"В результате принятых мер, за сутки было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники", − сказано в сообщении.

Напомним, В Запорожье утром в воскресенье, 28 января, произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.