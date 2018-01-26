В Киеве полиция задержала девушку, которая выстрелила в лоб подростку

Фото Управления Национальной полиции в Киеве

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала в Печерском районе двух мужчин и женщину, которые совершили нападение на группу подростков, сообщает столичное Главное Управление Нацполиции. Украинское фото Граната сейчас чаще применяется бандитами, чем пистолет - Шабовта

Сообщается, что инцидент произошел на улице Иоанна Павла II. В полицию обратились родители пострадавших и сообщили, что их детей избили неизвестные. На место происшествия немедленно выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Полиция опросила подростков, которые объяснили, что они возвращались из колледжа домой, когда к ним подбежали двое неизвестных мужчин и женщина и начали бить. Во время драки у одного из нападавших выпал предмет, похожий на пистолет, который подняла женщина и сделала выстрел в голову одному из парней.

В результате драки двое юношей получили телесные повреждения. Кроме того, один из несовершеннолетних вследствие выстрела получил травму лба. Им на месте оказана медицинская помощь.

За несколько минут оперативники установили нападающих и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители — 23-летняя девушка и 35-летний и 28-летний мужчины. Задержанные пояснили, что накануне на улице их избили неизвестные. Увидев студентов колледжа, они решили, что это их обидчики.

С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и отправили на экспертное исследование. Дело расследуется по статье хулиганство.

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