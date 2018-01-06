Стали известны подробности жестокого избиения студентки в Житомире

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Житомире неизвестные грабители жестоко избили 19-летнюю студентку Викторию Шилюк, порезав ей горло. Девушка находится в реанимации в коме, медики борются за ее жизнь, сообщает ТСН.

"Основная проблема – это закрытая черепно-мозговая травма и все последствия, отсюда вытекающие. К сожалению, она сейчас без сознания и в тяжелом состоянии", — сообщила врач-ординатор отделения интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы Виктория Глущенко.

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Девушку от смерти спасло то, что она разговаривала по телефону в момент нападения. Друзья и родные сразу же бросились искать Викторию зная, что она вечером возвращалась из спортзала и сократила путь через мост.

"Девушку нашли родители просто на дороге. Она была уже без сознания. До своего дома Виктория не дошла каких-то сто метров. На ней не было золотых украшений: цепочки с крестиком, сережек и двух колец. Сумку и телефон уже утром следователи нашли в реке", — говорится в сюжете.

Поиски нападавших продолжаются до сих пор. "Поскольку девушка не может ничего рассказать, а свидетелей или очевидцев данного происшествия пока не установили, поэтому предварительная квалификация – разбой. Это все предположения и комментировать мы не можем", — отметила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

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Медики надеются, что пострадавшую студентку удастся спасти, ведь ее вовремя доставили в больницу, однако впереди у девушки длительное и дорогостоящее лечение, поэтому друзья по соцсетям начали собирать средства. Виктория учится на 3-м курсе естественного факультета педуниверситета, через четыре дня она должна была сдавать экзамены.

Ранее сообщалось, что полиция восстановила ход событий в день убийства под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской.