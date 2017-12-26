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26.12.201715:52
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    Происшествия

    В Ужгороде Mercedes влетел на рынок "Белочка", ранены трое

    (обновлено: )4810
    Около полудня во вторник женщина за рулем автомобиля на польской регистрации въехала в торговую палатку на рынке Ужгорода.
    Женщина на авто протаранила ларек с фрутками
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Ужгороде возле рынка "Белочка" Mercedes с иностранной регистрацией въехал в торговую палатку.

    Авария произошла около полудня 26 декабря.

    В результате ДТП в больнице оказались три человека — все они местные жители в возрасте 70, 61, 50 лет.

    Фото Mukachevo
    Mercedes врезался в торговую палатку на рынке Ужгорода

    Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП.

    Mukachevo.net сообщает, что за рулем авто, которое въехало в прилавок с фруктами, была женщина. Ее автомобиль зарегистрирован в Польше.

    Ранее в Запорожье сгорело несколько десятков торговых ларьков во время масштабного пожара на вещевом рынке "Анголенко".

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