В Ужгороде Mercedes влетел на рынок "Белочка", ранены трое

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Ужгороде возле рынка "Белочка" Mercedes с иностранной регистрацией въехал в торговую палатку.

Авария произошла около полудня 26 декабря.

В результате ДТП в больнице оказались три человека — все они местные жители в возрасте 70, 61, 50 лет.

Фото Mukachevo Mercedes врезался в торговую палатку на рынке Ужгорода

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП.

Mukachevo.net сообщает, что за рулем авто, которое въехало в прилавок с фруктами, была женщина. Ее автомобиль зарегистрирован в Польше.

Ранее в Запорожье сгорело несколько десятков торговых ларьков во время масштабного пожара на вещевом рынке "Анголенко".