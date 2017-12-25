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    Происшествия

    В Харькове подорвали авто экс-главы областной полиции

    (обновлено: )51531
    Как сообщается, злоумышленники установили под машиной четыре гранаты Ф-1, однако одна из них (размещенная под передним колесом) по каким-то причинам детонировала раньше времени.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Харькове в понедельник, 25 декабря, утром во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Об этом сообщает "Обозреватель".

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    В результате происшествия никто не пострадал, однако были повреждены ворота в гараж и семь соседних авто.

    Заряд был заложен под внедорожником Dodge, который принадлежит экс-замначальнику "главка". Поврежденный Dodge хозяин увидел сам, когда вышел из дома.

    По предварительным данным, злоумышленники установили под машиной четыре гранаты Ф-1, однако одна из них (размещенная под передним колесом) по каким-то причинам детонировала раньше времени. Три остальных взрывотехникам пришлось обезвреживать уже на месте.

    "Судя по такому количеству взрывчатки, его вряд ли хотели просто напугать", — сообщил источник.

    Напомним, ранее в селе Бондуровка Винницкой области мужчина бросил гранату в жилой дом, чтобы напугать бывшую сожительницу с мужем. В результате два человека получили ранения.

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