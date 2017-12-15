Взрыв на заводе в Тернополе. Кадры с места ЧП

В Тернополе накануне вечером произошел взрыв на территории завода "Будиндустрия", расположенного на ул. Польской, сообщает местное интернет-издание "20 минут".

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В результате взрыва под завалами оказался пожилой мужчина, его удалось спасти.

"Примерно через час-полтора мужчину вынесли на носилках из разрушенного помещения. Он находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Как удалось узнать, человек работал на предприятии. Его данные пока неизвестны", — говорится в сообщении.

По данным местных жителей, взрыв был достаточно мощным. Причины происшествия выясняются.