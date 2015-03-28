ОБСЕ зафиксировала эскалацию боевых действий в Широкино

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские военные 27 марта подвергли обстрелу село Широкино, произведя 225 минометных выстрелов, говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"Сотрудники ОБСЕ 27 марта зафиксировали эскалацию боевых действий в Широкино, насчитав 225 минометных выстрелов с 14.40 до 17.15. Согласно оценке наблюдателей, выстрелы исходили из позиций украинской армии в Бердянском", — говорится в отчете организации.

В субботу о боестолкновениях в районе Широкино сообщали как ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, так и украинские силовики.

Ранее, 25 марта в районе Широкино были созданы наблюдательные посты по контролю за соблюдением "режима тишины".

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.