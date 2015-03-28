Глава СММ ОБСЕ в Украине призывает к прекращению огня в Широкино

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал к прекращению огня в Широкино, говорится в сообщении ОБСЕ.

"Я глубоко разочарован тем, что, несмотря на растущее количество смертей и ранений среди мирного населения, спокойная обстановка, которая преобладала в Широкино в течение двух дней, не сохранилась", — приводятся слова Апакана в сообщении ОБСЕ. "Я призываю все стороны немедленно сложить оружие и позволить жителям Широкино вернуться в свои дома к мирному существованию", — добавил глава СММ.

Апакан заявил, что стороны должны следовать минским договоренностям, чтобы восстановить мир в зоне конфликта на востоке Украины. Он также сообщил, что когда наблюдатели СММ во главе с Александром Хугом днем ранее получили доступ к Широкино, они обнаружили, что "ситуация может быть описана как катастрофическая". "Ни одно здание не может остаться нетронутым в ходе многих недель обстрела", — говорится в отчете.

В среду СММ ОБСЕ сообщала, что зафиксировала прекращение огня в поселке Широкино Донецкой области, а также на отрезке от Новоазовска до Мариуполя. В пятницу в штабе ДНР сообщили, что украинские силовики ведут обстрел позиций в районе села Широкино. Военные также сообщили о продолжающихся боевых действиях в районе Широкино.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.