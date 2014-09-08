Артиллерийская стрельба слышна в центре Донецка

Sergei Grits

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские выстрелы слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.

Они доносятся из северной части города, где в аэропорту Донецка продолжается противостояние силовиков и ополченцев.

Ранее в понедельник власти Донецка сообщали со ссылкой на жителей, что в некоторых районах города слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых орудий.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18:00 пятницы.

Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными в Минске соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня.

Председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, а Кай Виттруп, представитель ОБСЕ, работающий в зоне конфликта, заявил, что единичные нарушения перемирия не должны повлиять на режим прекращения огня.