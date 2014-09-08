Донецк получает меньше трети от необходимого объема воды - горсовет

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Перебои с водоснабжением вновь зафиксированы сразу в нескольких районах Донецка; город получает меньше трети от необходимого объема воды, сообщается на сайте горсовета.

Донецк постоянно обстреливается, в результате этого коммунальная инфраструктура повреждена, воду в городе то отключают, то включают вновь.

"В четырех районах Донецка наблюдаются перебои с водоснабжением <…> объемов воды недостаточно для нормального водоснабжения многих населенных пунктов области. <…> После выхода из строя Верхнекальмиусской фильтровальной станции КП "Компания "Вода Донбасса" во второй раз, ситуация усугубилась. Восстановить подачу в том режиме, который был до повреждения, пока не удается", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что Донецк получает меньше трети от объема воды, необходимого для нормального водоснабжения города. "Донецкгорводоканал" попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и делать запасы воды.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.