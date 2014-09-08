наверх
10.03.201803:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Донецк получает меньше трети от необходимого объема воды - горсовет

    Тема:

    Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа (261)

    108
    Перебои с водоснабжением вновь зафиксированы сразу в нескольких районах Донецка; город получает меньше трети от необходимого объема воды, сообщается на сайте горсовета.
    Ситуация в Донецке
    Associated Press Mstyslav Chernov

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Перебои с водоснабжением вновь зафиксированы сразу в нескольких районах Донецка; город получает меньше трети от необходимого объема воды, сообщается на сайте горсовета.

    Донецк постоянно обстреливается, в результате этого коммунальная инфраструктура повреждена, воду в городе то отключают, то включают вновь.

    "В четырех районах Донецка наблюдаются перебои с водоснабжением <…> объемов воды недостаточно для нормального водоснабжения многих населенных пунктов области. <…> После выхода из строя Верхнекальмиусской фильтровальной станции КП "Компания "Вода Донбасса" во второй раз, ситуация усугубилась. Восстановить подачу в том режиме, который был до повреждения, пока не удается", — говорится в сообщении.

    Ситуация в Мариуполе
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Хроника 7 сентября: наступление на Мариуполь и зарубежные поставки оружия

    Власти отмечают, что Донецк получает меньше трети от объема воды, необходимого для нормального водоснабжения города. "Донецкгорводоканал" попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и делать запасы воды.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине