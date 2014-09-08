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    Власти Донецка сообщили об автоматных очередях и орудийных залпах

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    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    По сообщениям горожан, в Киевском, Куйбышевском и Кировском районах периодически слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых орудий.
    Донецк после обстрела
    Associated Press Sergei Grits

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Власти Донецка сообщают со ссылкой на жителей, что в некоторых районах города слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых орудий.

    "По состоянию на 17.30 обстановка в Донецке стабильно напряженная. По сообщениям горожан, в Киевском, Куйбышевском и Кировском районах периодически слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых орудий", — сообщается на сайте горсовета.

    Банка огурцов и оружие в машине ополченцев в Донецке
    Associated Press Sergei Grits
    ФОТОЛЕНТА. Донецк: ополченцы и местные жители

    Согласно сообщению, жилищно-коммунальные службы в течение всего дня вели ремонтные работы в Петровском районе и пригороде. Всего в Донецке остаются обесточенными 44 трансформаторные подстанции. Специалисты газовой службы вернули газ 98 абонентам многоквартирных домов в Куйбышевском и Киевском районах.

    В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях договоренности. Между тем председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается. Как отметил Гремингер, прекращение огня "пока неустойчивое, но важно, что оно есть".

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