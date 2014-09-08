Обстановка в Донецке спокойная - мэрия

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Городской совет Донецка сообщает, что обстановка в городе спокойная, все коммунальные службы работают в штатном режиме.

"По состоянию на 09.30 в Донецке тихо. Ночь с 7 на 8 сентября прошла спокойно", — говорится в сообщении.

Работают коммунальные службы. В понедельник в 07.25 из-за аварии на питающей подстанции произошло автоматическое отключение 31 трансформаторной подстанции в Кировском районе. Бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. 8 сентября на маршруты вышли 40 трамваев, 70 троллейбусов и 17 автобусов, которые осуществляют движение в "обычном режиме".

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.