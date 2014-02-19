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    МВД: более 80 правоохранителей - в тяжелом состоянии в больницах Киева

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Более 80 правоохранителей с огнестрельными ранениями находятся в тяжелом состоянии после беспорядков в Киеве, заявил в среду заместитель начальника главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.
    Ситуация в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. Более 80 правоохранителей с огнестрельными ранениями находятся в тяжелом состоянии после беспорядков в Киеве, заявил в среду заместитель начальника главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

    По его словам, почти 800 человек получили телесные повреждения в результате беспорядков в украинской столице, 392 из них - сотрудники правоохранительных органов, 83 правоохранителя с огнестрельными ранениями находятся в тяжелом состоянии.

    "Следователями МВД открыты 45 уголовных дел, большинство из которых - за тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, массовые беспорядки, посягательство на жизнь сотрудников милиции", - добавил Татаров.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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