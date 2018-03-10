Без малого 52 тысячи человек пострадали, по уточненным данным, в результате наводнения в Сибири, сообщает в пятницу МЧС России. В республике Алтай, Туве, Хакасии и Алтайском крае остаются подтопленными 15 населенных пунктов.
Число пострадавших от жары в Японии в последнюю неделю мая в семь раз превысило показатель прошлого года и составило 1637 человек, свидетельствуют данные Управления пожарной охраны страны, которое совмещает функции службы скорой помощи.
Более 10 военнослужащих пограничной службы Украины пострадали за время проведения спецоперации в восточных областях Украины, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин.
Ассоциация неправительственных организаций по международной судебной защите прав жителей Украины, пострадавших от карательных действий киевских властей, "Право против фашизма" открыла общественную приемную в Москве.
В результате обстрела блокпоста силовиков в районе Волновахи Донецкой области госпитализирован 31 человек с огнестрельными ранениями, передают "Новости Донбасса" со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной администрации.
Более 100 человек пострадали вечером в среду в восточном индийском штате Орисса в результате землетрясения в Бенгальском заливе магнитудой около 6,0, сообщает издающаяся в Ориссе газета Odisha Sun Times.
Общее количество пострадавших после обрушения ограждения на стадионе "Эль Садар" в Памплоне во время матча 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Осасуна" принимала севильский "Бетис", составило 68 человек.
Порядка 30 малийских чиновников похищены, 23 военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в городе Кидаль на севере страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на губернатора провинции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.