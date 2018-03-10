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    Пострадавшие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Паводок в Алтайском крае
    Уже почти 52 тыс человек пострадали от наводнения в Сибири - МЧС РФ
    09:57 06.06.2014
    50
    Без малого 52 тысячи человек пострадали, по уточненным данным, в результате наводнения в Сибири, сообщает в пятницу МЧС России. В республике Алтай, Туве, Хакасии и Алтайском крае остаются подтопленными 15 населенных пунктов.
    Япония -Токио
    В Японии от теплового удара пострадали более 1,6 тыс человек
    09:07 03.06.2014
    16
    Число пострадавших от жары в Японии в последнюю неделю мая в семь раз превысило показатель прошлого года и составило 1637 человек, свидетельствуют данные Управления пожарной охраны страны, которое совмещает функции службы скорой помощи.
    Землетрясение
    Почти 30 человек ранены в результате землетрясения на юге Китая
    08:32 30.05.2014
    8
    Около 30 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в пятницу утром на юге Китая, передает агентство Синьхуа.
    Сотрудники скорой помощи в РФ
    В больницах Москвы остаются 12 пострадавших в ж/д аварии в Подмосковье
    11:33 29.05.2014
    24
    Двадцать восемь человек, пострадавших при столкновении двух поездов в Подмосковье, остаются на лечении в больницах.
    Танкер
    Взрыв прогремел на борту японского танкера, капитан пропал без вести
    07:57 29.05.2014
    9
    Взрыв прогремел на японском танкере в акватории порта Химедзи на западе страны, семь человек пострадали, капитан числится пропавшим без вести, передает в четверг агентство Франс Пресс.
    Украинские пограничники
    Более 10 пограничников пострадали за время спецоперации в Украине
    14:12 28.05.2014
    34
    Более 10 военнослужащих пограничной службы Украины пострадали за время проведения спецоперации в восточных областях Украины, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин.
    В Москве открыта общественная приемная для пострадавших в Украине
    11:26 27.05.2014
    66Отношения Украины и России
    Ассоциация неправительственных организаций по международной судебной защите прав жителей Украины, пострадавших от карательных действий киевских властей, "Право против фашизма" открыла общественную приемную в Москве.
    Блокпост ополчения на окраине Славянска. Архивное фото
    Обстрел блокпоста в Донецкой области: госпитализирован 31 человек
    13:42 22.05.2014
    88Спецоперация на востоке Украины
    В результате обстрела блокпоста силовиков в районе Волновахи Донецкой области госпитализирован 31 человек с огнестрельными ранениями, передают "Новости Донбасса" со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной администрации.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Киев: 6 пограничников пострадали в столкновениях в Луганской области
    12:36 22.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    Шесть пограничников пострадали этой ночью в результате столкновений в Луганской области, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе украинской пограничной службы.
    Коррида. Архивное фото
    СМИ: в Испании впервые за 35 лет отменили корриду
    10:24 22.05.2014
    8
    Коррида была отменена в Испании после того, как бык в ходе поединка впервые за 35 лет нанес травмы сразу трем матадорам, пишет в четверг испанская газета Pais.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    СМИ: более 100 человек пострадали в Индии при землетрясении
    09:19 22.05.2014
    9
    Более 100 человек пострадали вечером в среду в восточном индийском штате Орисса в результате землетрясения в Бенгальском заливе магнитудой около 6,0, сообщает издающаяся в Ориссе газета Odisha Sun Times.
    Карета скорой помощи
    Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Николаеве
    13:35 21.05.2014
    28
    Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Николаеве, сообщает в среду госслужба Украины по ЧС.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Число пострадавших в аварии поездов в Подмосковье превысило 50 человек
    08:02 21.05.2014
    17
    В результате столкновения двух поездов в Подмосковье, по уточненным данным, пострадал 51 человек, сообщил РИА Новости представитель центрального регионального центра МЧС РФ.
    Ситуация в Славянске
    Более 50 человек ранены с начала спецоперации в Славянске
    15:16 20.05.2014
    17Восстановление Славянска
    Более 50 человек попали в больницы после начала силовой операции в Славянске, сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Число пострадавших в аварии поездов в Подмосковье выросло до 45
    13:35 20.05.2014
    10
    Пять человек погибли и еще 45 пострадали при столкновении поездов в Подмосковье, привел РИА Новости уточненные данные представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Футбол
    Количество пострадавших на матче в Памплоне составило 68 человек
    17:57 19.05.2014
    14
    Общее количество пострадавших после обрушения ограждения на стадионе "Эль Садар" в Памплоне во время матча 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Осасуна" принимала севильский "Бетис", составило 68 человек.
    Беспорядки в Одессе. Архивное фото
    Шесть человек, пострадавших в Одессе, остаются в больницах
    16:44 19.05.2014
    23Столкновения в Одессе
    Шестеро пострадавших во время событий в Одессе 2 мая, в понедельник остаются в больницах города, сообщается на официальном портале города в понедельник.
    Боевики
    Боевики напали на офис губернатора в Мали, 30 человек похищены - СМИ
    15:07 18.05.2014
    9
    Порядка 30 малийских чиновников похищены, 23 военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в городе Кидаль на севере страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на губернатора провинции.
    Карета скорой помощи
    Неизвестный выстрелил в 4-летнего мальчика и бабушку в Макеевке - СМИ
    16:52 17.05.2014
    49Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестный открыли стрельбу на улице в Макеевке Донецкой области, пострадали женщина и ребенок, передает региональное информагентство "ОстроВ" со ссылкой на областную госадминистрацию.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    Более 120 тыс гривен собрали для пострадавших в Одессе
    16:18 16.05.2014
    20Столкновения в Одессе
    Добровольцы собрали более 120 тысяч гривен для пострадавших в Одессе 2 мая, сообщается на официальном портале города.
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