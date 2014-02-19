Шесть журналистов и россиянин попали в больницу после беспорядков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Киева уточнили, что в больницах города после беспорядков находятся шестеро журналистов, четверо детей и один россиянин.



"Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения: работники правоохранительных органов - 86 человек; журналисты - шесть человек; депутаты - один человек; дети - четыре человека; иностранные граждане - один (гражданин России)", - говорится в сообщении на сайте администрации города.



Ранее сообщалось о пяти травмированных работниках СМИ. Кроме того говорилось, что среди пострадавших иностранцев нет.



Всего на стационарном лечении с различными травмами, огнестрельными ранениями и ожогами находится 263 человека.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.