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    Шесть журналистов и россиянин попали в больницу после беспорядков

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Власти Киева уточнили, что в больницах города после беспорядков находятся шестеро журналистов, четверо детей и один россиянин.
    Пострадавший доставлен в больницу
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Киева уточнили, что в больницах города после беспорядков находятся шестеро журналистов, четверо детей и один россиянин.

    "Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения: работники правоохранительных органов - 86 человек; журналисты - шесть человек; депутаты - один человек; дети - четыре человека; иностранные граждане - один (гражданин России)", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

    Ранее сообщалось о пяти травмированных работниках СМИ. Кроме того говорилось, что среди пострадавших иностранцев нет.

    Всего на стационарном лечении с различными травмами, огнестрельными ранениями и ожогами находится 263 человека.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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