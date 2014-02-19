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    СМИ: число погибших в результате беспорядков в Киеве выросло до 26

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Количество погибших в результате массовых беспорядков в Киеве уже составляет 26 человек, были ранены 86 милиционеров и шесть журналистов.
    Разбитая каска активиста
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Количество погибших в результате массовых беспорядков в Киеве уже составляет 26 человек, передает агентство УНН со ссылкой на министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву.

    "До 12.00 обратилось (за медицинской помощью) 388 граждан, госпитализированы 263, из них примерно 160 в тяжелом и средней тяжести состоянии. В основном это огнестрельные ранения", - сообщила Богатырева.

    Она уточнила, что были ранены 86 милиционеров и шесть журналистов. Также за медпомощью обратился один депутат. По словам Богатыревой, в результате беспорядков 18 февраля погибли 26 человек, из которых 10 -сотрудники МВД. Двое из них - сотрудники ГАИ.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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