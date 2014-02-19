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    В Киеве госпитализированы 263 человека, в том числе гражданин РФ

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )8
    В результате беспорядков в Киеве госпитализированы 263 человека, среди них один – гражданин России, сообщает департамент здравоохранения киевской городской администрации.
    Ситуации в Киеве
    Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. В результате беспорядков в Киеве госпитализированы 263 человека, среди них один – гражданин России, передает в среду агентство УНИАН со ссылкой на департамент здравоохранения киевской городской администрации.

    "На стационарном лечении в заведениях здравоохранения с различными травмами и повреждениями, огнестрельными ранениями и ожогами находятся 263 участника массовых мероприятий. Среди госпитализированных в заведения здравоохранения: 86 работников правоохранительных органов; шесть журналистов; один депутат; четверо детей; один иностранец (гражданин России)", - сообщили в департаменте.

    По информации ведомства, по состоянию на 12:00 число погибших участников акций протеста – 25 человек.

    В посольстве РФ в Киеве ранее сообщили, что россияне не пострадали в результате столкновений на улицах Киева.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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