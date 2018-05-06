Украина попала в список стран чрезвычайно зависимых от финансирования

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Рынки Украины, Китая, Аргентины, ЮАР и Турции являются наиболее уязвимы среди всех развивающихся стран с точки зрения потребностей в финансировании, достаточности резервов, оценки активов, качества институтов и торговой устойчивости, сообщается в обзоре Института международных финансов (IIF).

В то же время активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин менее подверженными таким рискам. Эксперты оценивали потенциальные изменения интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров.

Турция, Аргентина, ЮАР, Украина и Индия испытывают самую высокую потребность в финансировании, полагают аналитики.

Наиболее заметные улучшения в сравнении с прошлым годом, в том числе с точки зрения снижения потребностей в финансировании и повышения привлекательности активов, показала Индонезия. Ситуация улучшилась в Малайзии, Чили, Египте и Бразилии.

Больше всего ухудшились позиции Индии, что во многом связано с увеличением дефицита текущего счета ее платежного баланса. Сравнительное повышение рисков также наблюдается в Турции, Польше и Украине.

Ранее Национальный банк Украины предупреждал о чрезвычайно высоком уровне уязвимости украинской экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор.