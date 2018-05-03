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    Экономика

    Названа средняя зарплата в Украине

    (обновлено: )40812
    Самая высокая средняя зарплата в марте зафиксирована в Киеве – 13 388 гривен, а самая низкая – в Тернопольской области (6 394 гривны). Средняя зарплата по стране в целом - 8 382 гривны.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Средняя заработная плата в Украине в марте составила 8 382 гривны в месяц, сообщает Государственная служба статистики.

    В ведомстве напомнили, что средняя зарплата в январе составляла 7 711 гривен, а в феврале — 7 828 гривен.

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    При этом в марте самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве – 13 388 гривен, а самая низкая – в Тернопольской области (6 394 гривны).

    Данные Госстата
    Средняя зарплата в Украине

    Ранее пресс-служба Петра Порошенко сообщила, что доходы президента в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен.

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