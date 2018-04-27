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    Экономика

    Насколько выросла средняя зарплата украинцев? Появились данные Госстата

    (обновлено: )12303
    Cредняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн, что почти в два с половиной раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Средняя заработная плата в Украине (без учета Крыма и части Донбасса —Ред.) в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 9,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от пятницы, 27 апреля.

    "Индекс реальной заработной платы в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 105,9%, а относительно марта 2017 года — 109,5%", — говорится в сообщении.

    По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн, что почти в два с половиной раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).

    Напомним, в Сумах мужчина угрожал суицидом, требуя выплатить зарплату.

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