Невыплата зарплат. Минюст точечно гасит социальное напряжение

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Борьба с задержками по выплате зарплат продолжается. Для этого с 25 апреля запускают онлайн-реестр предприятий, которые не платят заработные платы. Об этом заявил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев. Это будет что-то вроде реестра должников по алиментам. С помощью него хотят улучшить ситуацию с выплатой зарплат.

По данным на 23 апреля, предприятия полностью погасили задолженность в отношении почти 11 тысяч работников. Что касается регионов, то лучшие результаты выплаты долгов по зарплате — в Кировоградской, Ровенской, Черновицкой, Сумской, Николаевской Запорожской областях. А вот худшие — в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Активная работа по ликвидации задолженности по заработной плате началась в апреле. Благодаря этому за три недели с начала кампании с предприятий-должников взыскали примерно 50 миллионов гривен в пользу более трех тысяч работников. В целом же с начала года удалось взыскать с недобросовестных работодателей в пользу работников почти 150 миллионов гривен.

Как же происходит процесс ликвидации задолженности по выплате зарплат, и что делать работникам, если им не выплачивают деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином цей реєстр допомагає боротися із затримками у виплаті зарплат? Що саме дає цей онлайн-реєстр?

— Робота Мінюсту зараз більше нагадує гасіння пожежі. Вони вирішують проблему, вже коли вона стала в повний зріст. І реєстр тут, звичайно, є допоміжним таким механізмом, але сам по собі він не утримує роботодавця від виплати зарплати. Реєстри потрібні, коли бізнес дорожить своєю репутацією. У нас, на жаль, цього нема. Робота Мінюсту чітко показала, що без цих мобільних груп ваше судове рішення про виплату зарплати не буде виконано. Ось такий ритм роботи наводить на сумні думки, що судові рішення не виконуються. Більше того, хочеться нагадати, що стягнути зарплату можна не лише за судовим рішенням, але і за рішенням комісії з трудових спорів. Але зараз в парламенті готується новий трудовий кодекс, який фактично унеможливить отримання рішення комісії з трудових спорів, тому що воно повинно буде прийматися одноголосно, і виконуватиметься воно добровільно роботодавцем, він не понесе жодних санкцій за невиконання. Тому зараз українці все ж таки мають широкі можливості по захисту своїх прав, але знову ж таки, без Мінюсту, як ми бачимо, мільярдні борги можуть роками висіти в повітрі.

Яким чином буде наповнюватися цей онлайн-реестр, хто буде вносити дані, і на основі чого?

— Якщо цим займається Мінюст, то, очевидно, це його піар-кампанія, і я думаю, що і вести цей реєстр він теж буде. Зазначу, що і зараз можна у загальний реєстр боржників, який ведеться Мінюстом, написати назву певного підприємства, і там буде показано, чи є борги по зарплаті. Тобто це відомість і так вже ведеться. Також на Держпраці є на їх сайті теж перелік боржників зарплати, і він значно ширший, бо він включає не лише ті підприємства, по яким є рішення комісії з трудових спорів, або рішення суду. Тому, звичайно, краще, якщо хтось шукає роботу, дивитися, чи нема підприємства у переліку на сайті Держпраці, тому що він є ширшим. Мінюст працює лише по частині заборгованості.

Щодо регіональних штабів і мобільних груп, які працюють по регіонах, як саме вони працюють?

— Працюють в порядку проведення засідань. Тобто, я думаю, що скликається захід, на який запрошуються всі місцеві стейк-холдери, і ставлять якісь строки по вирішенню проблеми. Якщо це бюджетне підприємство, то Кабмін відповідно обіцяє виділити відповідні гроші. Якщо це приватна власність, то йдеться про якісь інші домовленості. Можливо, застосовується і апеляція до відповідальності за невиконання судових рішень, у нас вона кримінальна. Чому ці статті раніше не виконувалися — теж під питанням.

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А якщо працівнику вчасно не виплачують зарплату протягом кількох місяців, і він має право звернутися до суду самостійно. А що є заборгованістю виплати зарплати? Скільки місяців?

— Повний місяць заборгованості — це вже підстава для кримінальної відповідальності. Для того щоб піти в суд із судовим позовом, або із заявою про витребування судового наказу достатньо будь-яка інша сума заборгованості. Це може бути за кілька днів, це може бути недоплачена премія, це можуть бути кошти, які не доплатили вам у зв'язку зі звільненням, скажімо, кілька гривень за відпустку.

Наскільки результативні такі позови в суди?

— Безумовно, кампанія по зарплатам йде не так гладко, як по аліментам, тому що у підприємств є юристи, які оскаржують виконавчі провадження, але отримати саме рішення в принципі не важко. За часом, щоб отримати судовий наказ, треба буде витратити приблизно 1,5-2 місяці. Хоча за законом, звичайно, цей строк має складати кілька десятків днів, там… днів 15-20. В реальності все трошки інакше.

Чи часто українці взагалі звертаються до суду?

— Безумовно, зараз динаміка позитивна, і з діями Мінюсту, я впевнений, ще більше людей почали користуватися цією можливістю, адже розуміють, що така кампанія може бути лише тимчасовою. Підкреслю, що в Україні так і не підвищили мінімальну зарплату, як обіцяли в другому кварталі року, комунальні тарифи зростають, і я так розумію, що Мінюст гасить тут соціальну напругу хоча б борячись з невиплатою зарплати. Тому ця кампанія швидше за все пов'язана з певними політичними моментами, вона буде недовготривалою, тому раджу всім працівникам звернутися до суду, до комісії з трудових спорів, і отримати гарантовані вам Конституцією кошти.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что повышение минималки приведет к росту тарифов и еще большему углублению «в тень» малого бизнеса.

А экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что больше зарплат будут платить в конвертах.